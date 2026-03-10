США заявили, що Іран програє, і анонсували свої найінтенсивніші удари

Заяви пролунали на тлі нових атак Ірану проти Ізраїля та країн Перської затоки.

Вівторок, 10 березня, стане "найінтенсивнішим днем" ударів по Ірану з початку війни, попередив міністр оборони США Піт Гегсет. Як пише The Hill, відповідну заяву він зробив під часу брифінгу у Пентагоні.

"Сьогодні знову буде наш найінтенсивніший день ударів. Найбільше винищувачів, найбільше бомбардувальників, найбільше ударів. Розвіддані стали точнішими та кращими, ніж будь-коли", – сказав міністр.

Водночас, за словами Гегсета, протягом останніх 24 годин Іран запустив найменшу кількість ракет із тих, які він здатний застосувати.

Центральне командування США (CENTCOM) у понеділок повідомило, що з початку війни американські військові завдали ударів по понад 5 тисячах цілей в Ірані, а також потопили або пошкодили понад 50 іранських кораблів.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що операція має три ключові цілі: знищення іранських балістичних ракет і безпілотників, удари по військовій та промисловій інфраструктурі Ірану, подальше послаблення військово-морських сил Ірану, щоб забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.

Зазначається, що заяви Гегсета та Кейна пролунали на тлі нових атак Ірану у вівторок проти Ізраїлю та країн Перської затоки, що свідчить про розширення конфлікту. Війна вже спричинила серйозні коливання на нафтових ринках і посилила занепокоєння щодо стану світової економіки.

Під час брифінгу глава Пентагону також заявив, що Іран фактично залишився без союзників і "серйозно програє".

За його словами, підтримувані Тегераном угруповання в регіоні – "Хезболла", хусити в Ємені та ХАМАС – наразі "або розбиті, або неефективні, або залишаються осторонь конфлікту".

На Близький Схід прямують нові авіаносці США

Нагадаємо, Військово-морські сили США можуть розгорнути на Близькому Сході ще один потужний корабель - атомний авіаносець USS George H.W. Bush (CVN-77) класу "Німіц". Нещодавно він завершив ключові передрозгортальні навчання. У Пентагоні поки не підтвердили, чи буде корабель направлений до регіону для підтримки операції "Епічна лють". Навчання COMPTUEX, які пройшла ударна група авіаносця, перевіряли готовність корабля та його ескортних сил діяти разом. Зараз у регіоні перебуває авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72), а найбільший корабель ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – днями пройшов через Суецький канал у Червоне море.

