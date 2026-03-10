Пропонували дати орден Гераскевичу, але парламент не підтримав.

Верховна Рада України не проголосувала за підтримку депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за таку пропозицію народної депутатки України Оксани Савчук проголосувало лише 112 народних депутатів, при мінімально необхідних для підтримки запиту 150 голосів або ж для направлення його президентові України – 226 голосів.

Також парламент не проголосував за підтримку депутатського запиту групи із 43 народних депутатів до президента України щодо відзначення державною нагородою України, Орденом за заслуги, скелетоніста-олімпійця Владислава Гераскевича "За вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту і самовідданість у вшануванні пам’яті загиблих українських спортсменів та принципову патріотичну позицію на міжнародній арені". За це рішення проголосувало лише 66 нардепів при необхідному мінімумі у 150 голосів.

Відео дня

Чому Гераскевич виступив проти Бубки

Як повідомляв УНІАН, український скелетоніст Владислав Гераскевич під час Олімпіади нагадав світу про російські злочини. Але Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував спортсмена за виступ у шоломі з фотографіями загиблих українських спортсменів.

Владислав Гераскевич під час свого виступу у Верховній Раді України наголосив, що Сергій Бубка не може носити звання Героя України, адже підігрує Росії та допускає прапори країни-окупанта в організаціях, які очолює.

Він зареєстрував петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Відповідну петицію №41/009259-26еп опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Дата початку збору підписів - 27 лютого.

У своїй петиції "Про накладання санкцій та позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" Гераскевич, зокрема, посилається на розслідування Bihus.Info, де вказується, що "одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне", а також, що "бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку".

Серед іншого, Гераскевич зауважує, що з 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) - головним організатором World Masters Games, в яких брали участь і представники Росії.

Позиція Бубки та Клочковой щодо війни

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій спортсменів Сергія Бубку та Яну Клочкову. Про йшлося у відповідному указі президента .

Плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору на початку повномасштабного вторгнення. Вона не висловилася про війну в Україні. Український ведучий Слава Дьомін розповів, що Клочкова разом з батьками та сином живе в тимчасово окупованому Росією Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: