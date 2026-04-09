Росіяни хочуть до кінця квітня окупувати Костянтинівку і Дружківку, - Зеленський

Водночас, як наголошує президент України, у російських загарбників немає достатніх сил для реалізації таких планів у такі короткі терміни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові терміни, які собі встановили російські загарбники щодо окупації великих міст на Донеччині. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами на Закарпатті.

"Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, - увесь цей напрямок вони хочуть до кінця квітня… Це неможливо. У них немає на сьогодні на це сил. Тому, тут немає що обговорювати. Вони переносять цю ціль. Вона незмінна", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, у росіян лише бувають різні підходи і дати щодо окупації тих міських агломерацій.

"Сил у них недостатньо для цього", - додав Зеленський.

Також він зауважив, що російські загарбники зазнають великих втрат у боях на фронті.

За словами президента, на Покровському напрямку дуже важко, але Сили оборони тримають оборонні рубежі. Також голова держави нагадав, що Україна потрібні сильні гарантії безпеки, яких, поки що, просто немає.

Росія тисне на США, щоб змусити Україну поступитися територіями

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни у розмовах з американцями стверджують, що зараз нові терміни, аби Україна вивела війська з Донеччини. Зокрема, якщо Україна цього не зробить, то росіяни за два місяці нібито захоплять схід України й потім будуть ще якісь вимоги до України.

Зеленський також додав, що найактуальнішим на переговорах лишається питання територій. За словами президента, українським компромісом є готовність припинити війну по лінії фронту.

