Досвідчений турист назвав 7 причин, з яких гість має право вимагати заміни номера в готелі

Від правильного вибору готелю багато в чому залежить те, як пройде ваша відпустка, особливо якщо ви плануєте зупинитися там на кілька днів.

Однак, як стверджує досвідчений мандрівник Марк Уолтерс, автор популярного тревел-блогу Wolters World на YouTube, важливу роль відіграє також зона готелю, в якій розташований ваш номер.

За його словами, існує сім причин, з яких гості мають право вимагати, щоб їм змінили номер.

Відео дня

"Запам'ятайте: можливо, ви не хочете бути тим гостем, який створює проблеми, але ви заплатили за те, щоб у вас був комфортний, безпечний, хороший нічний відпочинок", – зазначив Уолтерс.

7 випадків, коли слід змінити номер у готелі

  1. Якщо ви не почуваєтеся в безпеці. "Вікна, двері, сусіди, поверх, що завгодно, що змушує вас почуватися в небезпеці, це нормально попросити, щоб вас переселили. І ви не зобов'язані детально розповідати, чому вам некомфортно. Це питання вашої безпеки", – пояснив досвідчений турист.
  2. Двері не здаються надійними. За словами експерта, якщо замок здається розхитаним або на дверях є видимі пошкодження, це вагома причина попросити інший номер. Так само, якщо крізь двері проходить сонячне світло, це означає, що вони недостатньо щільно закріплені, й їх легше вибити. Крім того, у номері мають бути засувки або дверні ланцюжки, які можна відкрити лише зсередини.
  3. Вікна та балконні двері недостатньо безпечні. Уолтерс попереджає, що всі вікна та двері на балкони повинні надійно зачинятися, оскільки для налаштованих на результат злодіїв висота не є перешкодою: "Повірте мені, злодії подолають чотири-п'ять прольотів, щоб потрапити на балкони".
  4. Кімната виглядає брудною. Брудне ліжко, розкидані предмети, сліди на дзеркалах – все це причини попросити новий номер. Експерт пояснив, що іноді в метушні персонал готелів пропускає деякі номери під час прибирання, особливо якщо попередні гості просять пізніший виїзд. Водночас хороше прибирання займає тривалий час, і ви точно не будете чекати, поки номер приберуть – краще вимагати новий.
  5. Номер біля ліфта. Оскільки ліфти готелів використовуються постійно – від дітей, що бігають вранці з криками до басейну, до п'яних туристів, які повертаються пізно вночі, виспатися біля них практично неможливо, попереджає Волтерс. Те саме стосується номерів біля сходів.
  6. Цокольний поверх. Номери на першому поверсі, що знаходяться на рівні землі, є найменш безпечними, тому краще вибирати номери на поверхах, на які можна піднятися сходами, особливо якщо ви подорожуєте самостійно.
  7. Не той номер. Якщо ви помітили, що вас заселили явно не в той номер, який ви бронювали – наприклад, там не той розмір ліжка або відсутній балкон, ви сміливо можете просити заміну. "Якщо ви бронювали номер з балконом з краєвидом на море або гори, ви, ймовірно, за це доплатили. Тож ви маєте право це отримати. А якщо вони не дають вам цього, ви можете вимагати зниження ціни", – пояснив Волтерс.

Також тревел-експерт дав кілька порад, як правильно попросити заміну номера. По-перше, робити це варто особисто, прийшовши на рецепцію, а, по-друге, варто бути при цьому максимально ввічливим.

Як вибрати хороший готель

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерт з готелів Хав'єр Собріно звернув увагу на "п'ять тривожних дзвіночків", помітивши які, варто відмовитися від бронювання готелю.

У свою чергу туристи назвали найнепотрібніші речі в готельних номерах, які їх дратують, а також розповіли, чого їм найчастіше бракує в готелях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.