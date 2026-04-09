Досвідчений турист назвав 7 причин, з яких гість має право вимагати заміни номера в готелі

Від правильного вибору готелю багато в чому залежить те, як пройде ваша відпустка, особливо якщо ви плануєте зупинитися там на кілька днів.

Однак, як стверджує досвідчений мандрівник Марк Уолтерс, автор популярного тревел-блогу Wolters World на YouTube, важливу роль відіграє також зона готелю, в якій розташований ваш номер.

За його словами, існує сім причин, з яких гості мають право вимагати, щоб їм змінили номер.

"Запам'ятайте: можливо, ви не хочете бути тим гостем, який створює проблеми, але ви заплатили за те, щоб у вас був комфортний, безпечний, хороший нічний відпочинок", – зазначив Уолтерс.

7 випадків, коли слід змінити номер у готелі

Якщо ви не почуваєтеся в безпеці . "Вікна, двері, сусіди, поверх, що завгодно, що змушує вас почуватися в небезпеці, це нормально попросити, щоб вас переселили. І ви не зобов'язані детально розповідати, чому вам некомфортно. Це питання вашої безпеки", – пояснив досвідчений турист. Двері не здаються надійними . За словами експерта, якщо замок здається розхитаним або на дверях є видимі пошкодження, це вагома причина попросити інший номер. Так само, якщо крізь двері проходить сонячне світло, це означає, що вони недостатньо щільно закріплені, й їх легше вибити. Крім того, у номері мають бути засувки або дверні ланцюжки, які можна відкрити лише зсередини. Вікна та балконні двері недостатньо безпечні . Уолтерс попереджає, що всі вікна та двері на балкони повинні надійно зачинятися, оскільки для налаштованих на результат злодіїв висота не є перешкодою: "Повірте мені, злодії подолають чотири-п'ять прольотів, щоб потрапити на балкони". Кімната виглядає брудною . Брудне ліжко, розкидані предмети, сліди на дзеркалах – все це причини попросити новий номер. Експерт пояснив, що іноді в метушні персонал готелів пропускає деякі номери під час прибирання, особливо якщо попередні гості просять пізніший виїзд. Водночас хороше прибирання займає тривалий час, і ви точно не будете чекати, поки номер приберуть – краще вимагати новий. Номер біля ліфта . Оскільки ліфти готелів використовуються постійно – від дітей, що бігають вранці з криками до басейну, до п'яних туристів, які повертаються пізно вночі, виспатися біля них практично неможливо, попереджає Волтерс. Те саме стосується номерів біля сходів. Цокольний поверх . Номери на першому поверсі, що знаходяться на рівні землі, є найменш безпечними, тому краще вибирати номери на поверхах, на які можна піднятися сходами, особливо якщо ви подорожуєте самостійно. Не той номер . Якщо ви помітили, що вас заселили явно не в той номер, який ви бронювали – наприклад, там не той розмір ліжка або відсутній балкон, ви сміливо можете просити заміну. "Якщо ви бронювали номер з балконом з краєвидом на море або гори, ви, ймовірно, за це доплатили. Тож ви маєте право це отримати. А якщо вони не дають вам цього, ви можете вимагати зниження ціни", – пояснив Волтерс.

Також тревел-експерт дав кілька порад, як правильно попросити заміну номера. По-перше, робити це варто особисто, прийшовши на рецепцію, а, по-друге, варто бути при цьому максимально ввічливим.

