Курс валют в обмінниках і банках: євро різко подорожчав

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 9 квітня, подешевшавна 8 копійок і складає 43,72 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 43 копійки і складає 51,17 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на 9 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,38 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 49 копійок.

Курс долара в Україні може відчутно знизитися у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, зазначив, що, якщо вартість нафти на світових ринках буде знижуватися, українська гривня реагуватиме ослабленням курсу долара. Євро, за прогнозом Дубаса, залишатиметься на поточному рівні, а долар може подешевшати до 43,20–43,40 гривні вже найближчим часом.

