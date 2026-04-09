Зеленський прокоментував слова Венса про 'торг за кілька кілометрів територій'

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова віцепрезидент США Джей Ді Венса про те, що на цей момент йдеться "про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку". Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Він заявив, що подібні оцінки свідчать про нерозуміння реальної ціни територій, за які йде війна.

"Віце-президент, при всій повазі, не приймає участь в перемовинах США, України і Росії. Я думаю, що якщо б він приймав і інші посадові особи, напевно, вони би глибше розбирались, що таке клаптик, а що таке реальна територія України, незалежна територія України, важлива, яка є з точки зору безпеки пріоритетною, там, де є сильні оборонні конструкції, фортифікаційні споруди, там, де живе зараз біля 200 000 людей, і розуміючи, що ціль Росії спочатку першої окупації, ця ціль завжди була в тому чи іншому вигляді, в тому чи в іншому порядку", - сказав президент.

Відео дня

Зеленський зазначив, що окупація таких територій для Росії - це не символічний результат, а плацдарм для подальшого настання.

"І тому ми розуміємо, що це таке окупація сходу. Це можливість підготовки плацдарму, можна сказати, для наступних наступальних дій. Тобто перед тим, як щось робити, треба знати деталі", - додав глава держави.

Що заявив Венс про перемовини і території

Як повідомляв УНІАН, Венс заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є "значний прогрес", а позиції сторін, за його словами, зблизилися.

За його словами, сторони ще не досягли остаточного прогресу, але він "досить оптимістично налаштований щодо цього, тому що війна, по суті, втратила сенс".

Як заявив віцепрезидент США, на цей момент йдеться "про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку".

