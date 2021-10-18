Після тривалих вихідних є досить багато охочих купити та продати валюту.

Курс гривні щодо долара цього тижня коливатиметься в межах 26,2-26,5 грн/дол.

Таку думку керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин висловив на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, після тривалих вихідних гривня відкриває торги в межах минулого тижня, на позначці 26,38 грн/дол.

"Спред на відкритті широкий, що свідчить про невизначеність в очікуваному Русі. Очевидно, що після тривалих вихідних накопичилося досить багато охочих купити та продати валюту. Їх баланс і визначить сьогоднішній тренд. Втім, при перевазі продавців валюти, очікуємо збереження активної позиції НБУ по скупці, що буде підтримувати гривню від сильного зміцнення", - написав експерт.

Він зазначив, що своєю чергою нерезиденти продовжують пасивно виходити з українських ОВДП: відтік з початку жовтня склав 1,8 млрд грн, за останні 4 місяці позиції нерезидентів обміліли на 13,7 млрд грн.

Епідеміологічна ситуація залишається важкою. Згідно з даними МОЗ, в Україні місця в лікарнях зайняті на 60%. Все більше регіонів занурюються в червону зону, що пригнічує настрої бізнесу. З 21 жовтня буде обмежена мобільність населення (трудових ресурсів) громадським транспортом між областями.

За словами експерта, енергетична ситуація також залишається важкою, проте президент України Володимир Зеленський заявив про те, що газу "за нормальними цінами" для споживачів вистачить. Йдеться про населення, але не про бізнес, який в підсумку перекладе збільшені енерговитрати на плечі кінцевих споживачів - населення.

"Найближчим часом очікуємо зростання волатильності ринку після вихідних, але тяжітиме до середнього 26,35. В цілому на поточний тиждень розглядаємо рух в діапазоні 26,2-26,5 грн/дол.",- прогнозує Шевчишин.

Курс на 18 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 18 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій