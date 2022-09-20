Курс гривні до долара і до євро в "ПриватБанку" не змінився з понеділка.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 39,95 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 39,00 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Також НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням у депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50000 грн (в еквіваленті).

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