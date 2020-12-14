По відношенню до євро гривня залишилася на рівні попереднього дня.

Національний банк України на вівторок, 15 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,87 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,89 грн/євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

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Офіційний курс

Нацбанк на 15 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 27,87 (14 грудня - 27,97)

100 EUR - 33,89 (14 грудня - 33,89)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,85/27,87 грн/дол., до євро - на рівні 33,86/33,88 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 14 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій