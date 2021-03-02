Основні ризики, на думку експертів, зараз пов'язані з уповільненням реформ та невизначеністю щодо програми з МВФ.

Експерти групи ICU прогнозують зміцнення курсу гривні в першому півріччі до 27 гривні/долар із закінченням 2021 року в діапазоні 27,5-28 гривні/долар.

Читайте такожУ Мінфіні похвалилися перевиконанням бюджету в лютомуПро це сказано в тематичному огляді компанії.

"За умови незмінності валютної політики НБУ сезонність і сприятливі умови торгівлі можуть викликати зміцнення гривні в першому півріччі 2021 року навіть більше, ніж передбачалося в нашому прогнозі (27 гривень/долар). Ми очікуємо, що обмінний курс гривні закінчить рік в діапазоні, близькому до поточного рівня (27,5-28 гривні/долар)", - йдеться в огляді.

Експерти відзначають, що високі реальні ставки, швидке відновлення економіки та сприятливі зовнішні умови підтримують обмінний курс гривні. На зовнішніх балансах України продовжують позитивно позначатися сприятливі умови торгівлі та обмеження туризму, а також відновлення припливу портфельних інвестицій. Це допомагає відновленню міжнародних резервів НБУ, які до кінця 2020 року досягли 29 мільярдів доларів, що є найвищим рівнем за останні вісім років.

Основні ризики, на думку експертів, зараз пов'язані з уповільненням реформ і невизначеністю щодо програми з Міжнародним валютним фондом.

"Ці ризики можуть погіршити настрої щодо України й зумовити девальваційний тиск у середньостроковій перспективі. Крім того, погіршення інфляційних очікувань може призвести спочатку до затримки монетарної реакції, а потім, відповідно, до агресивного підвищення облікової ставки в середньостроковій перспективі, що також вплине на прибутковість облігацій", - сказано в огляді.

Що цьому передувало

Національний банк України на середу, 3 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Довідка УНІАН

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, Послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Під її управлінням знаходяться активи в розмірі понад 500 мільйонів доларів США.

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Автор: Катерина Жирій