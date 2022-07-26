Гривня в столичних обмінниках ослабла й щодо долара, й щодо євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 10 копійок – до 39,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 25 копійок – до 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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