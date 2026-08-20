У 'ПриватБанку' різко зріс євро: свіжий курс валют на 20 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,63 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 20 серпня, знизився на 5 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 45 копійок і складає 52,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 21копійку і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 55 копійок – до 52,63 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 20 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,87 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,52 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,69 гривні за євро.

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