В Україні подорожчав євро: курс валют у банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,52 грн, а євро – 51,69 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 20 серпня, знизився на 4 копійки і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,52 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,69 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,77 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,20 грн/євро, а курс продажу - 51,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,87 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для купівлі валюти, але багато що залежить від мети. За його словами, готівковий долар є основною запорукою безпеки заощаджень, і це робить купівлю валюти зараз безпечним довгостроковим кроком, що, втім, не приносить високих відсотків.

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