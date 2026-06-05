У 'ПриватБанку' подорожчав євро: актуальний курс валют на 5 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 червня, залишився на попередньому рівні і становить 44,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 51,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився незмінним і складає 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,38 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 червня – 44,35 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,67 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 44,58 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,11 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 51,98 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

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