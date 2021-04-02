У 2020 році було 4,2 мільйона осіб, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень.

Пенсію менше 2 тисяч гривень в Україні отримують 1,8 млн осіб.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Громадського радіо"..

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"1,8 мільйона, але коли ми прийшли у 2020 році, це було 4,2 мільйона осіб, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більш ніж половину перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо", - наголосила міністр.

Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Але таку суму отримують тільки ті, хто не мають стажу роботи. Разом з тим, міністр стверджує, що мінімалку індексують два рази на рік, проте не суттєво.

"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, Цього року ми платимо 2200 грн, для 65-річних – це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80 – це 2600 грн. Тобто ми класифікуємо людей за віком, за можливостями, для того щоб не платити 1769, а платити більше", – заявила Лазебна.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% провели 1 березня.

З 1 квітня 2021 року в Україні стартував перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

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Автор: Олена Коваленко