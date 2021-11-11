Найбільш винними у проблемах регіону опитані вважають центральну і місцеву владу.

37% українців вважають, що їхня область зараз економічно занепадає, а 33% вважають, що вона економічно розвивається.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного протягом 4-9 листопада Соціологічною групою "Рейтинг", яке опубліковане на їхньому сайті.

"37% опитаних вважають, що їхня область зараз економічно занепадає, 33% - що вона економічно розвивається. 26% вважають, що нічого не відбувається. Про економічний розвиток більше зазначили на Заході і в Києві, про занепад - на Сході і Півдні", - розповіли соціологи.

При цьому найбільш винними у проблемах регіону опитані вважають центральну (35%) і місцеву (34%) владу. Ще 19% - самих мешканців.

Читайте такожДолар дивує: чого чекати від курсу валют у четвер, 11 листопадаЗдатними вирішити ці проблеми вважають центральну (32%) і місцеву (28%) владу, а також мешканців міст - 24%.

"Центральну владу більше звинувачують на Сході і в Києві старші опитані, а також прихильники партій Шарія, Мураєва та "Опозиційної платформи". Місцеву владу - на Заході та серед виборців партій "Сила і честь", "Радикальної партії", "Української стратегії", "Свободи" і "Слуги народу", - йдеться в результатах опитування.

Здатними вирішити проблеми регіону самими мешканцями більше вважають у Києві і на Заході, молодь, а також виборці партій "Свобода" і "УДАР".

"Близько 40% вважають, що їхня область стане однією з найбільш розвинених в Україні за наступні 5-10 років. Ще 22% очікують розвитку у наступні 10-20 років, а 16% - кажуть, що їхня область ніколи не буде економічно розвиненою. Водночас, ще 16% заявили, що їхня область уже одна з найрозвиненіших. Частіше це кияни та люди, які зараз бачать свій регіон як економічно розвинений", - зазначили автори дослідження.

*** Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років - в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

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Автор: Таня Поляковська