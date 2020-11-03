Цього року для українського парламенту закупили 81 тисячу одноразових медичних масок на 404,5 тисячі гривень з бюджету.

Виробники масок та дезінфекторів, як у світі, так і в Україні, заробили мільйони від початку пандемії COVID-19.

Журналісти програми «Гроші» вирішили дізнатися, якими хитрощами заробляють бізнесмени такі гроші.

За даними системи ProZorro, цього року для українського парламенту закупили 81 тисячу одноразових медичних масок на 404,5 тисячі гривень з бюджету. Окрім цього, було придбано 650 літрів дезінфекційних засобів на 162,1 тисячі гривень. Також дезінфектори й маски купували і для Кабміну, і для Конституційного суду України.

«В Україні було приблизно 20 мільйонів штук масок. Були і респіратори. Як для початку коронавірусу, Україна була готова до цього. Але заборону на продаж масок закордон ввели запізно», - розповідає медичний аналітик Володимир Заїка.

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Ще за часів уряду Олексія Гончарука з України вивезли майже тисячу тонн масок. За словами Заїки, це спричинило дефіцит, і ціни взлетіли врази, що насправді було лише на руку кмітливим підприємствам.

«Зазвичай, якщо товар прилітав тоннами з Китаю, ми їх закуповували по 5-8 гривень за маску, а продавали по 25 гривень. Якщо ця маска була від нашого українського виробника – ми могли дозволити собі купити її за 10 гривень і продати за 25 гривень», - розповідає дівчина, яка особисто нелегально продавала медичні товари під час пандемії.

Окрім спекулянтів було багато і тих, хто вирішив самотужки виготовляти маски.

«За три місяці ми продали товарів на суму близько двох мільйонів гривень», - додає вона.

У масштабах держави, за підрахунками журналістів, було імпортовано понад 70 мільйонів медичних масок на понад 450 мільйонів гривень. Тобто вартість однієї маски була шість гривень за штуку. Тоді як виробництво однієї маски, за словами фахівців, становить близько 1 гривні. Тобто, скоріш за все, маски, які купуються на тендерах, проходять не одне коло продавців.

За словами Заїки, ринок масок в Україні складає близько одного мільярда гривень.

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Автор: УНІАН