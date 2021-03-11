"Метінвест" погодився з такими умовами купівлі компанії, оскільки даний актив для нього є стратегічним.

Міжнародний Гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" має намір розвивати підприємства "Покровської вугільної групи" - найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля, попри безпрецедентні жорсткі умови Антимонопольного комітету України по угоді про покупку цієї компанії, йдеться в статті Мінпром.

Повідомляється, що дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання Шахтоуправління «Покровське» і Свято-Варваринської збагачувальної фабрики було отримано в жовтні минулого року. При цьому умови АМКУ з купівлі вугільних активів були безпрецедентно жорсткими. Зокрема, комітет висунув зобов'язання з продажу 10% продукції шахтоуправління на вільний ринок, що ставить під сумнів доцільність інвестицій у підтримку і розширення видобутку, так як це зобов'язання в умовах низьких цін і високої собівартості виробництва фактично означає, що Шахтоуправління «Покровське» у складі Групи «Метінвест» буде змушене продавати вугілля третім особам собі в збиток, йдеться в статті.

Тим не менш, компанія погодилася з жорсткими умовами Антимонопольного комітету, оскільки даний актив для неї є стратегічним.

Раніше близько половини потреб "Метінвесту" в коксівному вугіллі задовольнялося за рахунок поставок з "Краснодонвугілля", що входить до складу холдингу компанії, але після втрати контролю над нею довелося істотно збільшувати поставки з-за кордону. Зокрема, українські заводи "Метінвесту" почали контрактувати обсяги у американської United Coal Company. Однак збільшення імпорту негативно позначалося на рентабельності металургійного бізнесу групи, і тому "Метінвест" звернув свій погляд на розташоване на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей Шахтоуправління "Покровське".

Зазначається, що до цього моменту «Покровська вугільна група» також переживала не найкращі часи. До початку збройного конфлікту на Донбасі компанія працювала на завод «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса. Однак після того, як завод опинився на тимчасово окупованій території, ланцюжок поставок перервався, що відразу ж позначилося на виробничих показниках "Покровського". Так, якщо в 2012-2013 роках на шахтоуправлінні видобували 8 млн тонн вугілля на рік, то до 2018 року цей показник скоротився вдвічі.

"Таким чином, можна констатувати, що входження "Покровської вугільної групи" до складу «Метінвесту» значно посилює вертикальну інтеграцію, знижує залежність компанії від дорогого імпорту вугілля по морю і супутніх логістичних складнощів. У свою чергу для "Покровської вугільної групи" відкриваються значні перспективи і можливості як в контексті модернізації та розвитку виробничих потужностей, так і з точки зору соціальних гарантій для гірників», - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Метінвест «придбав додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля - компанії "Покровська вугільна група", тим самим збільшивши ефективну частку володіння групи до рівня контрольної.

До складу придбаних активів входять кілька підприємств, ключовими з яких є Шахтоуправління «Покровське» і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

Спільно дані підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення і подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату. Вони розташовані на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей в безпосередній близькості до коксохімів групи. Всі придбані активи знаходяться на підконтрольній Україні території.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, що використовується для виробництва металургійного коксу. Станом на 1 січня 2019 року мінеральні ресурси і запаси Шахтоуправління «Покровське» за методикою JORC становили 248 млн тонн і 151 млн тонн відповідно, що достатньо для забезпечення виробництва мінімум на 30 років.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика - одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проектна потужність збагачення становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля на рік.

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Автор: УНІАН