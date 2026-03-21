У Ірані ввели в обіг найбільшу банкноту в історії: який номінал

В країні спостерігається спричинений війною ажіотажний попит на готівку.

Жителі Ірану вишикувалися в черги, щоб купити банкноти найбільшого номіналу в історії країни, оскільки удари США та Ізраїлю стимулюють попит на тверду валюту. Нова банкнота має номінал 10 млн ріалів.

Financial Times пише, що 10 млн ріалів в перерахунку складають біля $7.

На новій рожевій банкноті зображено віньєтку мечеті Джаме в Єзді IX століття, а на зворотному боці знаходиться зображення 2500-річної цитаделі в місті Бам. Попередня банкнота номіналом 5 млн ріалів була введена в обіг лише на початку лютого.

Наразі банки надають обмежену кількість готівки клієнтам, які бажають зняти кошти. Люди можуть чекати своєї черги годину і отримати лише 30 млн ріалів. Цих грошей вистачає на кілька днів.

Нова банкнота є останнім свідченням того, з якими труднощами стикається економіка Ірану на початку четвертого тижня війни. США та Ізраїль завдали ударів по інфраструктурі, включаючи банківську, що посилило навантаження на підприємства, які вже постраждали від постійних бомбардувань та безстрокового закриття повітряного простору країни. Імпортні товари стали дорожчими через блокування торговельних шляхів.

Економіка Тегерану вже переживає тиск через багаторічні санкції США, зниження доходів від нафти, постійно високу інфляцію та системну корупцію – фактори, які призвели до різкої девальвації ріала.

За неповних дев’ять місяців з моменту завершення 12-денної війни з Ізраїлем в червні минулого року, іранська валюта втратила близько 40% своєї вартості. Економічні труднощі спричинили масові протести в січні, які були жорстоко придушені, в результаті чого загинули тисячі людей.

Інфляція на продукти харчування та напої за місяць, що закінчився 19 лютого, зросла до понад 105% після того, як уряд скасував субсидіювання іноземної валюти для імпорту товарів першої необхідності.

Натомість було започатковано програму продовольчих талонів, в рамках якої 80 мільйонів іранців щомісяця отримують кошти на придбання продуктів першої необхідності у визначених магазинах.

У листопаді Іран запровадив закон про видалення чотирьох нулів з ріала протягом п'яти років, щоб спростити транзакції та зменшити вартість друку грошей. На новій банкноті номіналом 10 мільйонів ріалів останні чотири нулі ледь помітні, а число 1000 надруковано жирним шрифтом.

Вплив війни в Ірані на війну в Україні

Через війну на Близькому Сході в Україні пришвидшилася інфляція, яка зараз досягає 7,6% у річному вимірі. Разом з тим подорожчання пального відчутно погіршило інфляційні очікування домогосподарств.

Розпочатий Трампом конфлікт найбільш вигідний Кремлю. У разі, якщо іранська війна затягнеться до вересня, вона може принести Путіну до 250 мільярдів доларів.

