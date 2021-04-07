У відомстві зазначили, що кроком на шляху залучення цих компаній є прийняття законодавчих змін.

Міністерство цифрової трансформації планує провести зустрічі з керівництвом міжнародних платіжних систем PayPal і Stripe і обговорити можливий вихід цих компаній на український ринок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Міністерстві цифрової трансформації.

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"Залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем, серед яких Stripe і PayPal, є пріоритетним питанням, яким в Мінцифри займаються вже близько року... У планах - зустріч з керівництвом компаній PayPal і Stripe", - повідомило джерело.

У міністерстві зазначили, що важливим кроком на шляху залучення цих компаній є прийняття низки законодавчих змін, зокрема, законопроекту №4364 "Про платіжні послуги", в якому врахована директива Євросоюзу PSD2 (директива, яка регулює платіжні послуги в ЄС).

Цей законопроект поки був тільки прийнятий в першому читанні.

Що цьому передувало

У травні 2020 року Міністерство цифрової трансформації повідомило про ведення діалогу з однією з найбільших у світі платіжних систем PayPal з приводу її можливого виходу на український ринок.

У грудні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила в Україні до обігу акції шести американських технологічних компаній, у тому числі та Netflix.

У лютому 2021 року заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков повідомив, що Мінцифри веде переговори з платіжною системою PayPal і стрімінговим сервісом Netflix про їх вихід на український ринок.

PayPal

PayPal -міжнародна електронна платіжна система. Найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. Виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.

Stripe

Stripe - американська міжнародна платіжна система. Нею володіє однойменна компанія Stripe, що розробляє рішення для прийому та обробки електронних платежів.

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Автор: Павло Степанець