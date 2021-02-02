Також міністерство веде переговори з платіжним сервісом Stripe.

Міністерство цифрової трансформації веде переговори з платіжною системою PayPal і стрімінговим сервісом Netflix про їх вихід на український ринок, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030.

«Ми зараз ведемо переговори з PayPal, Netflix, Stripe (американський платіжний сервіс - УНІАН) і робимо все, щоб ці компанії почали працювати в Україні», - сказав він.

Зокрема, щодо Netflix йдеться про можливе відкриття в Україні R&D центру (центру досліджень і розробок).

Читайте такожНа тлі коронавірусу стрімінгова платформа Netflix зібрала рекордну кількість передплатниківТакож Мінцифри сприятиме локалізації контенту стрімінгових сервісів для українських глядачів.

Діалог Мінцифри з PayPal

У травні 2020 року Міністерство цифрової трансформації повідомило про ведення діалогу з однією з найбільших у світі платіжних систем PayPal з приводу можливого її заходження на український ринок.

У грудні минулого року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила в Україні до обігу акції шести американських технологічних компаній, зокрема й Netflix.

Довідка УНІАН. PayPal - міжнародна електронна платіжна система. Найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в інтернеті. Виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.

Netflix Inc. - американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі однойменного стрімінгового сервісу. Заснована 29 серпня 1997 року. Штаб-квартира розміщується в Лос-Гатосі, Каліфорнія. За підсумками 2020 року стрімінговий сервіс компанії має більше ніж 200 млн передплатників у всьому світі.

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Автор: Павло Степанець