Документ визначає принципи бюджетної політики та показники державного бюджету на середньостроковий період.

Міністерство фінансів України розпочало підготовку бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

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"Мінфін почав процес підготовки бюджетної декларації на 2022-2024 роки. Документ визначає принципи бюджетної політики та показники державного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту державного бюджету та прогнозів місцевих бюджетів", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Верховна Рада в грудні 2018 року прийняла закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо введення середньострокового бюджетного планування.

Держбюджет 2021

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет України на 2021 рік.

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

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Автор: Богдан Слуцький