Компанія продовжує свою роботу, щоб бути готовою надавати продовольчу допомогу українській державі.

Міжнародна молочна компанія Arla Foods призупиняє діяльність в Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"Arla Foods розпочала підготовку до призупинення свого бізнесу в Росії. Це охопить як місцеві операції, так й імпорт, який значно скоротився внаслідок ембарго, введеного у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія продовжує свою роботу, щоб бути готовою надавати продовольчу допомогу Україні та її біженцям у сусідніх країнах, співпрацює з Червоним Хрестом та іншими гуманітарними організаціями, а також жертвує 1 млн євро Червоному Хресту.

Як наголосив генеральний директор Arla Foods Педер Туборг, "вплив і наслідки російського вторгнення в Україну є трагічними".

"Я поділяю надії багатьох людей у ​​всьому світі, що мирне рішення буде знайдено швидко. Зараз ми вживаємо заходів, щоб призупинити нашу діяльність в Росії, і зосереджені на тому, як підтримати наших 70 колег у Росії, які безпосередньо постраждали від цього", - додав очільник компанії.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків та Маріуполь.

Низка країн, зокрема країни ЄС, запровадили проти Росії нові обмежувальні заходи. З РФ вирішили перестати співпрацювати багато компаній, у тому числі Cisco, IBM, Inditex (бренди Zara, Bershka та Pull&Bear).

Довідка УНІАН. Arla Foods - міжнародна молочна компанія, що належить 9400 фермерам з Данії, Швеції, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів.

Arla Foods є одним із провідних гравців на міжнародній молочній арені з такими відомими брендами, як Arla, Lurpak, Puck та Castello. Компанія є найбільшим у світі виробником органічних молочних продуктів.

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