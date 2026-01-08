Подорожчали у понад 10 разів: ці пам’ятні монети озолотили своїх власників у 2025 році

Практично всі монети з недорогоцінних металів у 2025 році подорожчали у 2-4 рази.

Пам’ятні монети, які випускає Національний банк України, часто стають справжніми хітами серед нумізматів. Їхня вартість досить швидко зростає.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв розповів порталу "Мінфін", які монети, випущені у 2025 році, найбільше зросли у ціні.

Серед монет із недорогоцінних металів, які може дозволити собі українець із середнім доходом, лідером стала пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський". Випущена у квітні 2025 року, вона відразу ж стала надзвичайно популярною серед колекціонерів, її ціна на нумізматичному ринку стартувала відразу з 1 000 грн, тобто вже майже усемеро дорожче, ніж продавав її Нацбанк у своєму інтернет-магазині. З літа минулого року вона ще додала в ціні, і зараз коштує від 1 700 грн і вище, тобто подорожчала у понад 11 разів.

Відео дня

Набір із двох монет по 5 гривень "Мешканці морських глибин" у сувенірній упаковці мав початкову ціну в 447 грн. Вартість набору до кінця 2025 року зросла приблизно до 1 900 грн, а на багатьох аукціонних нумізматичних майданчиках цей набір продають за 2 000-2 500 грн, тобто у понад 4,25-5,8 раза дорожче.

Монета "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" у сувенірній упаковці, номіналом 5 гривень, присвячена діяльності СБУ та її унікальній спецоперації "Павутина. Початкова вартість монети в нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку була невеликою (179 грн), а тираж досить значний - 75 тисяч штук. Але завдяки популярності теми та самої операції серед українців, її ціна у колекціонерів відразу пішла до рівнів у 750−900 грн, тобто у понад учетверо вище за початкову.

Також у 3-4 рази зросли ціни пам’ятних монет "Українська бавовна. БПЛА "Vampire" та набору оборотних пам'ятних монет "Сили безпеки та оборони України".

"Практично всі українські монети з недорогоцінних металів, випущені Нацбанком у 2025 році, продемонстрували зростання ціни в 2,3−4 раза і більше, що можна вважати дуже гідним результатом для того, хто проінвестував у них цього року", - зазначив Козирєв.

Серед срібних пам’ятних монет аналітик виділив набір з трьох пам'ятних монет "Державні символи України" - за початкової ціни понад 16 тисяч грн, усі запропоновані Нацбанком екземпляри були розпродані буквально за 20−40 хвилин і стали дуже затребуваними у колекціонерів. Наразі набір продається за ціною близько 35 тисяч гривень.

Також популярною стала срібна монета "Зодіак" - ціна на неї зросла щонайменше у 2,1 раза - із початкових 3 852 грн до понад 8 тисяч грн. При цьому після зростання срібла наприкінці 2025 року вартість монети ще додала 1-1,5 тисячі грн.

Пам’ятні монети України – останні новини

У грудні 2025 року НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену різдвяним звичаям українців, – "Дух Різдва". Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби. Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту.

29 грудня регулятор випустив оновлену пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу. Монета має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби.

Вас також можуть зацікавити новини: