Тепер у золоті: НБУ перевипустив популярну памʼятну монету в особливому дизайні (фото)

Національний банк випустив оновлену пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу.

Як повідомила пресслужба регулятора, під час повномасштабної війни саме образ Архангела Михаїла став надзвичайно популярним в Україні, зокрема серед українських захисників та захисниць. Адже саме цей святий вважається заступником тих, хто бореться за справедливість.

"Тож цього року ми знову випускаємо пам’ятну монету, яка так припала до душі українцям, але тепер – у золоті", - зазначили в Нацбанку.

Монета має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 ("Малюнка маскувального зразка 2014 року", відомого також під неофіційними назвами "Піксель" та "Український піксель") зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності. По колу напис: "За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла" (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").

Тираж монети – до 10 000 штук. Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

У листопаді Національний банк України представив нову срібну пам’ятну монету "Архангел Михаїл" номіналом 10 гривень, вона виготовлена зі срібла 999 проби. Основою дизайну нової монети став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем.

24 грудня НБУ повідомив про випуск нової пам’ятної монети, присвяченої різдвяним звичаям українців, – "Дух Різдва". Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту.

