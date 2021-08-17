Накопичення будуть стягуватися з суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець.

Оприлюднено проект з впровадження в Україні системи накопичувальної пенсії.

Проект опубліковано на сайті Мінсоцполітики України.

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Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися з суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець - 2% від зарплати.

"Всі зароблені інвестиційні доходи накопичувальні пенсійні фонди розподіляють між майбутніми пенсіонерами, а напрямки та розмір витрат, які можна здійснювати за рахунок пенсійних активів, жорстко обмежені законодавством, щоб пенсійні накопичення не "проїдалися" через витрати", - сказано в проекті.

Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Оплачуючи соціальні внески, люди набувають страхового стажу, який впливає на розмір їх майбутньої пенсії, але у свою власність нічого не отримують. Тому їх майбутня пенсія насправді буде залежати від того, скільки внесків будуть платити в майбутньому інші люди, від того, скільки таких людей буде. Законодавці пропонують, щоб частина внесків відразу надходила у власність людини, на її особистий рахунок в Накопичувальному фонді. Людина буде власником своїх пенсійних накопичень", - прокоментували проект в Мінсоцполітики.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

Автор: Олена Коваленко