У країнах з розвиненою економікою, як очікується, уповільнення зростання буде особливо значним.

Міжнародний валютний фонд дав оновлений прогноз щодо світового економічного зростання. Він гірший, ніж попередній.

У звіті МВФ прогнозує, що економічне зростання знизиться з 3,4 відсотка у 2022 році до 2,8 відсотка у 2023 році, після чого встановиться на рівні 3,0 відсотка у 2024 році. У попередньому звіті йшлося про 2,9% та 3,1% у 2023 та 2024 роках відповідно.

У країнах з розвиненою економікою, як очікується, уповільнення зростання буде особливо значним (з 2,7 відсотка у 2022 році до 1,3 відсотка у 2023 році).

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"У ймовірному альтернативному сценарії з подальшим стресом у фінансовому секторі темпи зростання світової економіки знизяться приблизно до 2,5 відсотка в 2023 році, тоді як у країнах з розвиненою економікою темпи впадуть нижче 1 відсотка", – йдеться в звіті.

Прогнозований показник глобального зростання у 2,5% у 2023 році — найслабший показник з часів спаду 2001 року (за виключенням двох епізодів – фінансової кризи 2009 року та пандемії Covid-19), зазначають в МВФ.

Прогнози МВФ для світової економіки

В кінці осені в МВФ попереджали про новий спад у світовій економіці у рекордно короткий термін та прогнозували важку та затяжну кризу.

В січня МВФ повідомляв, що у 2023 році економіка сповільниться, але наступного року відновиться, втім зростання залишиться слабким. У Фонді наголошували, що однієї з загроз для глобальної стабільності залишається війна в Україні.

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