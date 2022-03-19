Загалом коштів від країн-партнерів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.

Зараз ведуться активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією. Втім, поки йдуть перемовини, ми не можемо говорити про конкретні суми", - зауважив він.

Ніколайчук додав, що Україна вже отримала $1,4 млрд від МВФ та перші транші макрофінансової допомоги від ЄС у €300 млн та від Світового банку – $311 млн.

"До кінця тижня очікуємо ще €300 млн від ЄС у межах другої транзакції за першим траншем. Таким чином, резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту. Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні ще 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

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