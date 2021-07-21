Експерти вважають, що курс продовжить і надалі коливатися в межах 27-27,5 грн/дол.

Гривня найближчим часом продовжить коливання в межах 27-27,5 грн/дол., зокрема Цього тижня буде ближче до рівня 27,2 грн / дол.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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Відзначається, що сезон нового врожаю і високі світові ціни на зерно призводять до активного експорту і продажу валюти аграріями для розрахунків з підрядниками та працівниками. Це сприяє збереженню досить високого рівня пропозиції валюти при відносно низькому попиті з боку імпортерів через сезон відпусток і меншого попиту на товари.

Що змусить українців нервувати:

Долар буде коливатися то в один, то в інший бік;

зросте попит на валюту

"Ми не очікуємо, що гривня буде послаблюватися, але в умовах відсутності попиту на ОВДП з боку нерезидентів значного зміцнення гривні очікувати теж не варто. Курс продовжить і надалі коливатися в межах 27-27, 5 грн/дол., зокрема цього тижня ближче до рівня 27,2 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що баланс пропозиції та попиту на валютному ринку зберігається, і за минулий тиждень гривня навіть посилилася. На цьому тижні особливих змін на ринку не відбуватиметься, але попит на валюту може поступово збільшитися через великі боргові виплати.

"Відносна збалансованість попиту і пропозиції, а також невисокий темп виходу нерезидентів сприяли не тільки припиненню ослаблення курсу, а й невеликому посиленню курсу гривні на 0,25% за минулий тиждень до 27,23 грн/дол.",- сказано в тижневику компанії.

Курс на 21 липня

Національний банк України на середу, 21 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій