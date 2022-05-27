Обсяг заарештованих добрив - 77 тисяч тонн.

У Миколаївській області Державне бюро розслідувань заарештувало білоруські вагони з добривами вартістю 20 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

"ДБР продовжує системну роботу з виявлення та вилучення на користь нашої держави майна країн-агресорів. Зокрема, в Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами. 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами становила близько 20 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

Як повідомила прес-служба, зараз слідчі ДБР заарештували все майно в рамках кримінального провадження щодо зловживання службових осіб митниці. Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Конфіскація російських активів:

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації України активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

8 квітня Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над прийняттям документації для початку процесу націоналізації російського майна в Україні. Він уточнив, що в умовах воєнного стану рішення судів для націоналізації не будуть потрібні, це відбуватиметься згідно з прийнятим законом.

Також Кабінет Міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що становить близько 26 мільярдів гривень. Далі це рішення мають ввести в дію РНБО і президента України.

17 травня 2022 року Нацполіція заарештувала понад 400 російських вагонів.

Вас також можуть зацікавити новини: