Вагони передані в управління в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Національна поліція України наклала арешт на 434 залізничних вагони російських компаній вартістю понад 300 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України у Facebook.

"Попри повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв'язала і веде проти України, згідно з вимогами чинного законодавства щодо примусового вилучення об'єктів права власності Російської Федерації і її резидентів, за клопотанням Офісу генерального прокурора на вказані вагони був накладений арешт", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз 434 залізничних вагони вартістю понад 300 млн грн передані в управління в Агентство з розшуку та менеджменту активів з правом комерційного використання, володіння і розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

Конфіскація російських активів:

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації України активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

8 квітня Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над прийняттям документації для початку процесу націоналізації російського майна в Україні. Він уточнив, що в умовах воєнного стану рішення судів для націоналізації не будуть потрібні, це відбуватиметься згідно з прийнятим законом.

Також Кабінет Міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що становить близько 26 мільярдів гривень. Далі Це рішення повинні ввести в дію РНБО і президента України.

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