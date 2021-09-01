Суми виплат за серпень виявилися рекордними з початку 2021 року.

Станом на 1 вересня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень 2021 року.

Суми виплат за серпень виявилися рекордними з початку 2021 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Як зазначено, у серпні ПФУ направив на виплату пенсіонерам 44,3 млрд грн – максимальний місячний обсяг сукупних пенсійних виплат у 2021 році.

У липні ПФУ виплатив 42,4 млрд грн, у червні та травні – по 42,6 млрд грн, у квітні – 43 млрд грн, у березні – 42,8 млрд грн, у лютому і січні – по 40,2 млрд грн.

Всього за перші вісім місяців 2021 року ПФУ виплатив пенсіонерам 343,5 млрд грн. У січні-липні 2020 року було 310,3 млрд грн (на 11,3% менше, ніж у 2021).

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко