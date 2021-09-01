17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії / фото УНІАН Володимир Гонтар
Обов'язкова накопичувальна пенсійна система з 2023 року поширюватиметься на окремі категорії населення.
Про це повідомляє "24 канал".
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Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд прийняв рішення про те, що першими на соцпакети з накопичувальною пенсією зможуть претендувати наступні групи населення:
- соціальні працівники;
- освітяни;
- військові.
Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.