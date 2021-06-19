Святкування фінансуватимуть з державного та місцевих бюджетів.

На святкування 30-ї річниці Незалежності України уряд планує витратити 5,423 мільярда гривень.

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України".

"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проекту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - йдеться в документі.

Також зазначається, що згідно з інформацією від центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів в рамках святкування, становить 1,6 млрд грн.

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Згідно з документом, святкування фінансуватимуть з державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

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Автор: Олександр Топчій