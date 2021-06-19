На святкування 30-ї річниці Незалежності України уряд планує витратити 5,423 мільярда гривень.
Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України".
"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проекту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - йдеться в документі.
Також зазначається, що згідно з інформацією від центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів в рамках святкування, становить 1,6 млрд грн.
Читайте такожНа 30-річчя незалежності України відбудеться великий військовий парад
Згідно з документом, святкування фінансуватимуть з державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Вас також можуть зацікавити новини
- На День Незалежності відбудеться парад з військовою технікою - нарада у Зеленського
- Без дверей, але з інсталяцією: вхід в ОП прикрасили до 30-річчя Незалежності
- Зеленський пообіцяв, що українці запам’ятають 30-річчя незалежності: програма святкування
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram