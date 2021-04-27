Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу валюти банками за власною валютною позицією.

Чиста пропозиція іноземної валюти з боку населення з початку квітня склала 422 млн дол., що є максимальним обсягом чистого продажу валюти населенням за останні чотири роки.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

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"Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу іноземної валюти банками за власною валютною позицією, підтримку якої надавала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої в квітні досяг чотирирічного максимуму - 422 млн дол.",- зазначив Данилишин.

Він додав, що на тлі деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку ослабло, що зумовило його зміцнення на 0,5% по відношенню до долара.

"Національний банк третій тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку через відсутність надлишкового тиску на обмінний курс гривні", - підкреслив Данилишин.

Що цьому передувало

У 2020 році українці продали через банківську систему 15,951 млрд дол., що на 1,098 млрд дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

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Автор: Богдан Слуцький