Тираж срібної монети складає до 5 тисяч штук.

У День української писемності та мови Національний банк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету "Українська мова".

Як повідомила прес-служба НБУ, презентація пам’ятної монети, присвяченої державній мові України, відбулася в Національному банку. Після презентації команда НБУ приєдналася до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.

"Срібна пам'ятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ", – наголосив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

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Пам'ятна монета "Українська мова" виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію "Духовні скарби України".

На аверсі монети розміщено стилізовану літеру "Їˮ із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери – малий Державний Герб України; на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).

На реверсі монети – стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів "наша мова України".

"Придбати срібну пам’ятну монету "Українська мова" можна вже з 27 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2500 монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу", - повідомили в НБУ.

Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" та "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Пам’ятні монети в Україні

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Національному банку презентували нові пам'ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

26 вересня Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!", яка присвячена всім енергетикам України - "сучасним українським супергероям та воїнам світла".

5 вересня голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету "Воєнна розвідка України".

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