Медалі присвячені подвигу та стійкості жителів Чернігова та Миколаєва.

Національний банк випустив дві пам'ятні медалі – "Місто героїв – Чернігів" та "Місто героїв - Миколаїв".

Як повідомила прес-служба пам'ятна медаль "Місто героїв - Миколаїв" присвячена "подвигу і стійкості жителів міста кораблів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України".

На аверсі медалі розміщені написи 2023 / УКРАЇНА, малий Державний герб України, рядки з поезії Ліни Костенко, а також стилізована композиція, яка підкреслює, що Миколаїв – місто суднобудування та морський порт.

Відео дня

На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис - МИКОЛАЇВ / МІСТО ГЕРОЇВ, що ділить поле медалі надвоє: у верхній частині розміщена дзеркальна композиція, що символізує опір російському окупанту, незважаючи на значні руйнування, в нижній – стилізована панорама міста з його історичними та археологічними пам'ятками.

Пам'ятна медаль "Місто героїв - Чернігів" присвячена подвигу, масовому героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами.

На аверсі медалі розміщено написи-2023 / УКРАЇНА, малий Державний герб України, у центрі - рядки з поезії Ліни Костенко та стилізована композиція з історичних культових споруд міста.

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено напис-ЧЕРНІГІВ / місто ГЕРОЇВ, що ділить поле медалі надвоє: у верхній частині – дзеркальна композиція, що символізує опір російським окупантам, незважаючи на руйнування; в нижній - стилізована панорама міста з його історичними будівлями.

Пам'ятні медалі виготовлені з нейзильберу, тираж обох – до 100 тис.штук.

Війна в Україні та пам'ятні монети

11 липня 2022 року НБУ випустив нові монети, присвячені війні з Росією.

25 липня НБУ запустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України". На той момент серія, розпочата у 2018 році, налічувала вже 14 монет.

У листопаді 2022 року Національний банк ввів в обіг набір з трьох пам'ятних монет "Державні символи України" - "Наш герб", "Наш прапор", "Наш гімн". Також була введена монета "Сад божественних пісень", та пам'ятна медаль "Місто героїв - Харків".

14 грудня 2022 року Національний банк України повідомив про те, що вводить в обіг пам'ятну монету "Архистратиг Михаїл".

23 січня 2023 року українські пам'ятні монети визнані одними з кращих в світі.

Вас також можуть зацікавити новини: