'Національний кешбек' для українців з нижчими доходами: на що найбільше витрачають кошти

Найбільшу частину повернених коштів люди витрачають на комунальні послуги.

Програмою "Національний кешбек" щомісяця користуються близько 4,8 мільйона українців. Дві третини користувачів - це сім’ї з доходом нижчим за середній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час презентації результатів дослідження функціонування програми "Національний кешбек".

"Програма дійсно стала з вересня 2024 року дуже масштабною і регулярно нею користуються 4,8 мільйона українців щомісячно. Карток "Національний кешбек" випущено ще більше. Програма, на мою оцінку, трохи навіть краще спрацювала, ніж ми очікували. Нею користуються ті люди, які ми й хотіли, щоб користувалися. Це люди з нижчим доходом, що доволі логічно, якщо ми даємо додаткові знижки, то ними будуть користуватися люди, які більше реагують на зміну цін", - сказав Соболев.

Відео дня

За його словами, програма, окрім того, що стимулює продажі українських товарів, також сприяє розвитку безготівкових розрахунків, що, своєю чергою, допомагає детінізації економіки.

Як розповів віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard Services в Україні та Молдові Вадим Поліщук, дані дослідження свідчать, що 63% користувачів програми "Нацкешбеку" мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень, тобто нижчий за середній рівень.

"Дві третини користувачів програми - сім'ї з доходом нижче за середній. Це важливо, тому що це дійсно цільова підтримка тому, кому вона потрібна", - сказав він.

Водночас основна частина повернених коштів йде на базові потреби. Зокрема, близько 70% кешбеку українці витрачають на оплату комунальних послуг. Це становить 13% від усіх оплат за комунальні послуги за відповідний період.

"Люди витрачають гроші на продукти харчування, лікарські засоби, мийні засоби й товари для дому. Приємно, що книги теж потрапили в цей топ - 8% людей накопичують гроші для купівлі книг", - додав Поліщук.

"Національний кешбек" - останні новини

З 12 березня Кабмін запровадив кешбек на пальне. Причиною цього рішення став стрибок цін на пальне на АЗС через війну на Близькому Сході. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% кешбеку на бензин та 5% кешбеку на автогаз.

Раніше повідомлялося, що у листопаді минулого року в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Так, кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня поточного року.

