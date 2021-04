Йдеться про облігації, які випускає Міністерство фінансів Румунії.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні державні облігації Румунії (ISIN US77586ТАD81).

Відповідне рішення регулятора опубліковано на його веб-сайті.

Зокрема, йдеться про облігації, які випускає Міністерство фінансів Румунії.

Згідно з рішенням, дане рішення було прийнято на основі заяви Нацдепозитарію.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести американських технологічних компаній: Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc., а також Advanced Micro Devices, Inc.

Автор: Павло Степанець