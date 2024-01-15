Водночас для подолання бідності знадобиться більш ніж два століття.

З 2020 року статки п'яти найбагатших людей зросли на 114% – з 405 млрд доларів до 869 млрд доларів. Водночас п'ять мільярдів людей стали біднішими за вказаний період. Про це повідомляє міжнародна організація Oxfam з посиланням на власний звіт, опублікований в швейцарському Давосі.

Зокрема, йдеться про майже подвійний ріст статків засновника Tesla Ілона Маска, власника фірми предметів розкоші LVMH Бернара Арно, засновника Amazon Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона з Oracle та інвестиційного гуру Уоррена Баффета, пише Sky News.

Зазначено, що за вказаних тенденцій протягом десятиліття світ може отримати першого в історії трильйонера, але для подолання бідності знадобиться ще 229 років.

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148 найбільших корпорацій заробили 1,8 трильйона доларів прибутку, що на 52% більше, ніж у середньому у 2018-2021 рр. Їхні надприбутки зросли майже до 700 млрд доларів.

Сім із десяти найбільших світових корпорацій мають мільярдера як генерального директора або головного акціонера. Вартість цих корпорацій становить 10,2 трильйона доларів, що еквівалентно сумарному ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.

Традиційно використовується нагода, щоб підкреслити розрив між багатими та бідними, але цього року йдеться про те, що після пандемії цей розрив "збільшився".

4,7 мільярда людей, які складають 60% найбідніших у світі, стали біднішими на 0,2%, оскільки багато країн не можуть надати фінансову підтримку у зв’язку з коронакризою.

Найбагатші люди світу

Згідно зі звітом Oxfam, 1% найбагатших людей викидає в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки дві третини найбіднішого населення планети. У 2019 році викиди вуглекислого газу 1% найбагатших людей зросли до 16% від загального обсягу викидів у світі, що зрівнялося з обсягом викидів, вироблених п'ятьма мільярдами найбідніших людей.

Водночас російські мільярдери, затиснуті в лещата міжнародних санкцій і тиском з боку президента РФ Володимира Путіна, після вторгнення в Україну вивели з Європи активи на десятки мільярдів доларів.

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