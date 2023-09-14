Кремль чинить тиск на найбагатших росіян, щоб ті репатріювали свої активи з країн, які він називає "недружніми".

Російські мільярдери, затиснуті в лещата міжнародними санкціями і зіткнулися з тиском з боку президента РФ Володимира Путіна, після вторгнення в Україну вивели з Європи активи на десятки мільярдів доларів.

Як повідомляє Bloomberg, Кремль чинить тиск на найбагатших росіян, щоб ті репатріювали свої активи з країн, які він називає "недружніми".

Угода про уникнення подвійного оподаткування була припинена, у зв'язку з чим Росія ускладнює компаніям виплату дивідендів або продаж активів організаціям, зареєстрованим в таких юрисдикціях, як Європа.

Відео дня

У серпні 2023 року акціонери United Medical Group cy Plc і MD Medical Group Investments Plc, контрольованих магнатами Ігорем Шиловим і Марком Курцером, схвалили переїзд компаній з Кіпру в Росію.

За даними Bloomberg, цей переказ може збільшити загальну вартість активів, які були виведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року, як мінімум до 50 мільярдів доларів.

Як йдеться в матеріалі, тепер у найбагатших росіян залишається все менше місць, де можна розмістити свої активи, оскільки багато хто з них знаходяться під санкціями США, Великобританії або Європи.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, таких як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, розпочалася незабаром після вторгнення. Серед перших переїздів були сімейні активи мільярдера Андрія Гур'єва та сталеливарного магната Віктора Рашникова зі Швейцарії та Кіпру до Росії. Інші, як, наприклад, мільярдер Ігор Алтушкін, пішли за ним пізніше.

Як йдеться в матеріалі, не тільки мільярдери переводять свої активи — інші росіяни також переводять свої активи в РФ. Цього року в "офшорні" зони РФ переїхало 115 компаній, а всього їх стало 254.

Війна в Україні та російські мільярдери

Після вторгнення Росії в Україну п'ять російських мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Не захотіли бути громадянами країни-агресора: засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кип'ятков.

За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки. Станом на квітень 2023 року в Росії було 110 офіційних мільярдерів, їх загальний статок зріс до 505 мільярдів доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.

У квітні 2023 року журнал Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів, які втрачають свої статки у зв'язку з масовими санкціями проти агресора. Загальний статок найбільш "збіднілих" російських мільярдерів за 2022 рік, за оцінками Forbes, скоротився на 8,5 мільярда доларів.

У серпні 2023 року повідомлялося про те, що російські мільярдери постачають Путіну найманців. Російські мільярдери виплачують зарплату окупантам, які їдуть вбивати мирне населення України. Якщо самі бізнесмени перебувають під санкціями, то їхні компанії, які беруть участь у вербуванні, - ні. У банківській виписці платежі вказують як "безоплатну виплату грошових коштів проходить військову службу за контрактом".

Вас також можуть зацікавити новини: