Операції з рублем на криптобіржі Binance стануть недоступні з 31 січня.

Криптобіржа Binance припинить підтримувати Російський рубль при операціях p2p.

Як зазначаэться у повідомленні Binance, це торкнеться таких торгових пар рубля як USDT (Тетер), BTC (біткоіни), First Digital USD, Binance Coin, ETH (ефір), Binance USD, а також пари рубль — рубль.

Зазначається, що операції стануть недоступні з 31 січня 2024 року. Таким чином з цього моменту не можна буде здійснювати операції між користувачами.

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При цьому Binance запропонувала користувачам здійснювати p2p-торгівлю російською валютою на платформі CommEX без комісій. Для цього потрібно підключити свій аккаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.

Кріптобіржа Binance в Росії - останні новини

У березні 2022 року повідомлялося, що Binance заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії.

У квітні Binance обмежила доступ для користувачів з РФ. Тоді повідомлялося, що користувачі зможуть використовувати тільки функцію виведення.

У вересні 2023 року стало відомо, що кріптобіржа Binance уклала угода про продаж всього свого російського бізнесу компанії CommEX. Тоді ж повідомлялося, що протягом наступних декількох місяців кріптобіржа закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в Росії.

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