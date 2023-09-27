У Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотного викупу частки в бізнесі.

Найбільша криптобіржа світу Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу компанії CommEX.

Як йдеться в повідомленні Binance, повністю процес відходу з російського ринку займе до одного року. Протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в Росії.

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог. Ми залишаємося впевненими в довгостроковому розвитку індустрії Web3 на глобальному рівні і збираємося спрямувати нашу енергію на розвиток Binance в більш ніж ста країнах, де ми ведемо нашу діяльність", - сказав Ной Перлман, директор з дотримання нормативних вимог.

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В ході міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживуть всіх необхідних заходів для інформування користувачів щодо процедури перенесення їхніх активів на платформу CommEX. Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX.

В рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність в Росії. На відміну від угод, раніше здійснених міжнародними компаніями в Росії, в рамках даної угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотного викупу часток в бізнесі.

Криптобіржа в Росії

У березні 2022 року стало відомо про те, що криптовалютна біржа Binance заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії.

Незабаром найбільша в світі кріптобіржа Binance відключила російські банки. Всі оголошення були автоматично закриті системою.

У квітні 2022 року криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів з Росії. Повідомлялося, що користувачі зможуть використовувати лише функцію виводу.

У травні 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ. Мін'юст США почав розслідування.

У серпні 2023 року стало відомо про те, що одна з найбільших криптобірж світу прощається з російськими картами. Російські користувачі Р2Р-платформи ОКХ не дорахувалися карт "Ощадбанку" та "Тінькофф-Банку" в способах платежів.

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