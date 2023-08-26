Росіяни раніше використовували акаунти Binance як транзитний рахунок для поповнення зарубіжних карт.

Криптобіржа Binance з сьогоднішнього дня, 26 серпня, ввела обмеження для росіян на торги будь-якою валютою, крім рубля, через сервіс Binance p2p (peer-to-peer, "від людини до людини"). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що як правило, росіяни використовували цей інструмент для поповнення зарубіжних карт, використовуючи аккаунт в Binance як транзитний рахунок.

Міра поширюється на клієнтів, які пройшли верифікацію "Знай свого клієнта" (Know Your Customer, KYC) Росії.

Відео дня

Так, деякі росіяни вже підтвердили, що у них пропала можливість p2p-операцій у відмінних від рубля валютах. Ще кілька людей, які реєструвалися не через верифікацію KYC Росії, розповіли, що не можуть здійснювати операції в рублях. У Binance поки не пояснили, з чим пов'язані обмеження.

Binance в Росії

У травні 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ. Мін'юст США почав розслідування. Повідомлялося, що буде встановлено, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США.

У червні регулятор США вимагав заарештувати активи криптобіржі через підозри у зв'язках з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: