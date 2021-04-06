Індексацію пенсій за березень повністю завершеню.

У 2021 році очікується ще кілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, цього року мають запустити накопичувальну пенсійну систему.

Про це в Facebook розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, індексацію пенсій за березень повністю завершено - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020.

Середній розмір підвищення склав трохи більше ніж 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

З 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищена мінімальна пенсія.

З 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75-80 років.

З 1 грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям.

Також цього року планується запуск накопичувальної пенсійної системи. Уряд пропонує наступну модель:

2% зі сплачених людиною податків йдуть на особистий пенсійний рахунок;

також на цей рахунок потрапляє ще 2% від ЄСВ, який платить роботодавець;

людина сама зможе вибирати Пенсійний фонд, який далі буде інвестувати кошти;

інвестиції можуть відбуватися тільки в надійні, але не ризиковані фінансові інструменти;

українці, які виходять на пенсію, зможуть вибирати: забрати всі накопичені кошти відразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;

накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а здійснюватиметься додатковими виплатами.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% провели 1 березня.

З 1 квітня 2021 року стартував перерахунок пенсій для працюючих українських пенсіонерів.

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Автор: Олена Коваленко