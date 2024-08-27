Нововведення запрацює з 1 жовтня цього року.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С). Про це йдеться у заяві пресслужби НБУ.

Зазначається, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. Також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

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Мета нововведення

У Нацбанку підкреслили, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. Аналіз НБУ свідчить, що через картки "дропів" (людей, які віддають у користування третім особам свої рахунки) може проходити близько 200 млрд грн на рік.

"Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове антикризове рішення", – йдеться у заяві регулятора.

Водночас зазначається, що проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів. Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це надалі дасть змогу НБУ за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів.

В Нацбанку додали, що вже підготували перелік рішень, які планує реалізувати для боротьби з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях.

Обмеження на карткові перекази

Ще на початку 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

У НБУ пояснювали, що великі розрахункові банки, керуючись нормами чинного законодавства, вже встановили певні обмеження на розрахунки картками. Нацбанк розглядає доцільність масштабування практики великих розрахункових операцій банків на ринок в цілому.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомляв, що вже у серпні 2024 року регулятор планує фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження переказів з картки на карту.

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