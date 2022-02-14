В установі повідомили, що діяльність Світового банку в Україні триває.

Світовий банк розповів, чи планує евакуацію персоналу з України. В установі повідомили, що для забезпечення безпеки співробітників та їх сімей банк продовжить працювати над проектами з території України та інших локацій.

Про це прес-служба установи повідомила УНІАН.

"Діяльність Групи Світового банку в Україні триває. Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. З цією метою співробітники продовжуватимуть працювати над спільними програмами з України та інших локацій", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як повідомляє видання Reuters, Світовий банк уже почав евакуацію персоналу з України.

"Відповідно до нашої політики евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та вживаються посилені заходи безпеки", - цитує видання Reuters заяву Світового банку.

Загроза російського вторгнення: що відомо про евакуацію посольств та установ з України

Через загрозу військового вторгнення Росії США, Великобританія, Австралія і Німеччина і ряд інших повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно покинути територію України.

Також низка країн закликала своїх громадян негайно повернутися додому.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.