Світовий банк розповів, чи планує евакуацію персоналу з України. В установі повідомили, що для забезпечення безпеки співробітників та їх сімей банк продовжить працювати над проектами з території України та інших локацій.
Про це прес-служба установи повідомила УНІАН.
"Діяльність Групи Світового банку в Україні триває. Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. З цією метою співробітники продовжуватимуть працювати над спільними програмами з України та інших локацій", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як повідомляє видання Reuters, Світовий банк уже почав евакуацію персоналу з України.
"Відповідно до нашої політики евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та вживаються посилені заходи безпеки", - цитує видання Reuters заяву Світового банку.
Загроза російського вторгнення: що відомо про евакуацію посольств та установ з України
Через загрозу військового вторгнення Росії США, Великобританія, Австралія і Німеччина і ряд інших повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно покинути територію України.
Також низка країн закликала своїх громадян негайно повернутися додому.
10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.
11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.