Швейцарія заморожує активи Мадуро: Вloomberg розкрило подробиці

Цей крок має на меті гарантувати, що потенційно незаконно набуті активи не будуть виведені за межі Швейцарії.

Швейцарський уряд заморозив будь-які активи, які мають у країні венесуельський диктатор Ніколас Мадуро та особи, близькі до нього.

Про це повідомляє Вloomberg. Заморожування цих активів набуває чинності негайно та діятиме протягом чотирьох років до подальшого повідомлення.

Швейцарське міністерство закордонних справ не повідомило, скільки саме активів, пов'язаних з Мадуро, зберігається у країні. Водночас уряд Швейцарії заявив, що заморожування активів відбувається у зв'язку з втратою Мадуро влади, що створює можливість того, що Венесуела в майбутньому розпочне процедуру правової допомоги щодо незаконно набутих активів.

При цьому стверджується, що заморожені активи не мають відношення до жодного з членів чинного уряду Венесуели.

Заморожені активи країн у Європі

Як відомо, з початком повномасштабної війни РФ проти України російські активи, що знаходяться в ЄС, були заморожені. Однак до нині в Євросоюзі немає єдності щодо передачі цих активів у якості репараційного кредиту для України.

Зокрема, проти цього виступив очільник уряду Бельгії Барт Де Вевер, який назавав можливу конфіскацію російських грошей крадіжкою.

"Безумовно, є кращі рішення, ніж красти гроші російського центрального банку. Це радикальний крок. Я думаю, це дуже нерозумно і необдумано", – сказав прем'єр Бельгії.

Він пояснив, що побоюється судових позовів у разі, якщо Європейський Союз вирішить конфіскувати російські активи, що перебувають на балансі Euroclear. Саме там зберігаються 193 мільярди євро російських активів, заморожених після початку повномасштабної війни проти України.

