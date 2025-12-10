Прем'єр Бельгії впевнений, що є кращі рішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що пропозиція Єврокомісії використовувати заморожені російські активи для надання Україні "репараційного кредиту" нібито є "крадіжкою грошей". Таку заяву він зробив у коментарі телеканалу VRT NWS.

"Безумовно, є кращі рішення, ніж красти гроші російського центрального банку. Це радикальний крок. Я думаю, це дуже нерозумно і необдумано", - сказав він.

Прем'єр Бельгії зазначив, що побоюється судових позовів у разі, якщо Європейський Союз вирішить конфіскувати російські активи, що перебувають на балансі Euroclear. Саме там зберігаються 193 мільярди євро російських активів, заморожених після початку повномасштабної війни проти України.

Барт Де Вевер додав, що влада Бельгії веде переговори з Єврокомісією, щоб з'ясувати, чи можна привести пропозицію Урсули фон дер Ляєн "у відповідність із мінімальними умовами, встановленими Бельгією". Він підкреслив, що ці умови "раціональні, розумні та обґрунтовані".

Російські активи не є панацеєю для України

Раніше The Times писало, що заморожені російські активи можуть виявитися найважливішим козирем у переговорах про припинення війни для України і союзників. Проте, у виданні вважають, що без постійної американської логістичної та розвідувальної підтримки здатність Києва продовжувати війну викликає сумніви.

Журналісти додали, що передача Україні принаймні частини активів найближчим часом - критично важлива, оскільки США з приходом президента Дональда Трампа припинили фінансування України, тоді як європейські уряди не хочуть збільшувати власні борги заради підтримки Києва.

