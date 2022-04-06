США впровадили санкції проти Росії щодо мерів, губернаторів та прем'єр-міністра.

Міністерство фінансів США через військову агресію Росії проти України впровадило санкції проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, голови Мінфіну РФ Антона Силуанова, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

До списку санкцій також потрапили заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, віцепрем'єр, повпред президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, повпред президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Санкції також торкнулися керівника ФМС Росії Володимира Булавіна, міністра юстиції Костянтина Чуйченка, голови адміністрації Кремля Антона Вайна.

Окрім іншого, санкції торкнулися, зокрема, дружини та доньки глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Раніше Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.

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